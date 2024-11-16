Варшава, 16 ноября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Польша намерена восстановить работу своего посольства в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР), закрытого в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Об этом 15 ноября сообщили в МИД республики.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В настоящее время посольство Польши в Пхеньяне возобновляет работу во временной канцелярии и с ограниченным персоналом, возглавляемым кадровым дипломатом и сотрудником МИД в качестве временного поверенного в делах», — отмечается в опубликованном сообщении.

Представители МИД находятся в Пхеньяне с ознакомительным визитом с 11 по 16 ноября. Целью визита помимо восстановления постоянного дипломатического присутствия является проверка технического состояния постоянной канцелярии.

Посольство Польши в Пхеньяне было эвакуировано в декабре 2020 года после того, как власти КНДР объявили о полном закрытии государственной границы из-за пандемии COVID-19.

Как передавало ИА Регнум 12 ноября, КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией. Указ о ратификации 11 ноября подписал лидер КНДР Ким Чен Ын. Со стороны России закон о ратификации 9 ноября подписал президент Владимир Путин. Перед этим закон был ратифицирован Госдумой 24 октября, Советом Федерации — 6 ноября.