Пхеньян, 12 ноября, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом 11 ноября сообщило государственное радио КНДР «Голос Кореи».

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

По данным радио, указ о ратификации 11 ноября подписал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как передавало ИА Регнум, со стороны России закон о ратификации 9 ноября подписал президент РФ Владимир Путин. Перед этим закон был ратифицирован Госдумой 24 октября, Советом Федерации — 6 ноября.

Ранее глава государства сообщил, что договор России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, по сути, является возвращением к соответствующему договору времён СССР.

Также Путин отмечал, что, согласно четвёртой статье договора, одна из сторон немедленно оказывает военную помощь всеми имеющимися у неё средствами, если другая сторона окажется в состоянии войны из-за вооружённого нападения одного или нескольких государств. Путин указал, что Россия и КНДР сами решат, как именно применять эту статью.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее подчёркивал, что военное сотрудничество России и КНДР соответствует международному праву и не направлено против третьих стран. Ни одна страна не может запретить России выстраивать доверительные отношения с другими государствами, отмечал Небензя.