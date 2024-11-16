Москва, 16 ноября, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Россия за период января-сентября 2024 года сократила импорт нефтепродуктов из Казахстана в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза. Об этом 16 ноября сообщило «РИА Новости».

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Издание уточняет, что в 2024 году Россия заплатила за импорт 46,2 млн долларов.

«В этом году Москва почти вдвое сократила покупки нефти у Астаны — до 5,8 миллиона долларов. Однако поставки мазута увеличились почти в два раза — до 775 тысяч долларов, а дизельного топлива выросли в 1,7 раза — до 3,9 миллиона долларов», — сказано в материале.

Также Россия покупала у своего соседа природный газ и его конденсаты. Покупки газа сократились в 2,5 раза — до 57,3 миллиона долларов, а конденсата — в 1,9 раза, до 5,8 миллиона долларов.

Как сообщало ИА Регнум, главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич заявил, что спрос на энергетические ресурсы растёт во всём мире, за исключением Европы. Так он прокомментировал высказывания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что эпоха использования ископаемых источников энергии якобы подходит к концу. Спрос на нефть в 2023 году вырос на 1,5%, в текущем году ожидается повышение ещё на 2,5%, рекордно высоким является и спрос на уголь.