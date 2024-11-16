Вашингтон, 16 ноября, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден поделился, что его супруга, первая леди Джилл Байден, иногда в шутку грозит отправить его в космос. Такое заявление американский лидер сделал 15 ноября на встрече с президентом Республики Перу Диной Болуарте, сообщает пресс-служба Белого дома.

White House/Global Look Press Президент США Джо Байден и его супруга, первая леди Джилл Байден

Обсуждая тему сотрудничества США и Перу в освоении космоса, Байден подчеркнул ключевую роль директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билла Нельсона.

«Каждый раз, когда моя жена считает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему [Нельсону], чтобы он отправил меня в космос», — рассказал Байден, и его реплика, согласно стенограмме Белого дома, вызвала смех присутствующих.

Президент США добавил, что он опасается, как бы глава НАСА не вздумал поддержать эту идею первой леди.

При этом президент США напомнил, что в мае Республика Перу присоединилась к разработанным НАСА «Соглашениям Артемиды», которые представляют собой ряд двусторонних договоров между США и другими странами. Основой соглашений стали принципы Договора о космосе 1967 года. В мае 2020 года НАСА огласило основные положения соглашений, они касаются добычи ресурсов на Луне и создания «зон безопасности» с целью предотвращения вредоносного вмешательства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что количество запусков космического корабля Starship планирует увеличить до нескольких сотен компания SpaceX в период президентства избранного главы Белого дома Дональда Трампа.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл пояснила, что полностью многоразовая ракета Starship «изменит всё» в космических полетах, и не только за счёт снижения затрат на запуск, но и за счёт совершенно иной концепции корабля и космических полётов.