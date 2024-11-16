Вашингтон, 16 ноября, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Количество запусков космического корабля Starship планирует увеличить до нескольких сотен компания SpaceX в период президентства избранного главы Белого дома Дональда Трампа. такое заявление сделала 15 ноября президент SpaceX Гвинн Шотвелл, сообщает издание The Wall Street Journal.

Bruno Sanchez-Andrade Nuño SpaceX

Отмечается, что Шотвелл, президент SpaceX и заместитель владельца компании Илона Маска, заявила в ходе ежегодной конференции Baron Investment, что она не удивится, если компания осуществит 400 запусков Starship в течение следующих четырех лет, во время второго президентства Трампа.

Шотвелл отметила, что Starship быстро затмит существующее семейство ракет Falcon, которые компания запускала уже более 400 раз. Она предположила, что через несколько лет Falcon могут вывести из эксплуатации, вместе с космическим кораблем Dragon, так как его полностью заменят корабли Starship.

Президент SpaceX пояснила, что полностью многоразовая ракета Starship «изменит всё» в космических полетах, и не только за счёт снижения затрат на запуск, но и за счёт совершенно иной концепции корабля и космических полётов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 19 октября Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в Латробе в Пенсильвании рассказал, что был очень впечатлён, когда принадлежащей Маску компании SpaceX первой в мире удалось осуществить контролируемую обратную посадку первой ступени ракеты-носителя Super Heavy. По его словам, в разговоре с предпринимателем тот заверил его, что никто не способен сегодня повторить подобное, а SpaceX опережает мировую космическую отрасль на десять лет.