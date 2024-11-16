Вашингтон, 16 ноября, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Письмо изданию The New York Times (NYT) с требованием возместить $10 млрд за критику избранного президента США Дональда Трампа и ложные заявления о нём направил адвокат политика Эндрю Палцик. Об этом 15 ноября сообщает Columbia Journalism Review (CJR).

ИА Регнум Трамп ликует

Письмо адвоката направлено в адрес NYT и издательства Penguin Random House за неделю до выборов. В нём идёт речь о статьях Питера Бейкера «Для Трампа жизнь, полная скандалов, приближается к решающему моменту» от 20 октября и Майкла Шмидта «По мере приближения выборов [экс-глава аппарата Белого дома Джон] Келли предупреждает, что Трамп будет править как диктатор» от 22 октября.

Кроме того, в письме упоминается книга Сюзанны Крейг и Расса Бюттнера «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха».

Адвокат Трампа обвинил издание в том, что NYT является «рупором демократов» и использует «в промышленных масштабах» клевету против своих оппонентов.

По данным CJR, издание ответило на письмо, направив адвокатов Трампа в Penguin Random House в связи с претензиями к выпущенной изданием книге, авторами которой являются журналисты газеты. При этом издание подчёркивает, что поддерживает материал и изложенные в нём факты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп подал судебный иск против телеканала CBS News из-за интервью со своей соперницей от демократов Камалой Харрис, потребовав $10 млрд за попытку вмешательства в выборы. Иск подан в штате Техас после просьбы адвокатов Трампа к CBS News опубликовать полную расшифровку интервью с Харрис.

CBS News настаивает, что интервью не подделано, а программа, на которой оно вышло, не вырезала и не скрывала ответы Харрис на спорные вопросы.