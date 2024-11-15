Луганск, 15 ноября, 2024, 22:33 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) в рамках акции «Сад памяти» высадили десятки тысяч саженцев сосны. Об этом ИА Регнум сообщили организаторы акции.

АНО «Сад памяти»

Так, мероприятия экологической гуманитарной миссии прошли в Станично-Луганском и Северодонецком лесничествах. Участие в акции приняли представители АНО «Сад Памяти», минприроды ЛНР, депутаты Народного Совета республики, Храма Александра Невского, Росгвардии, регионального молодёжного движения «Экосистема», участники спецоперации, а также местные жители.

Как отметил глава ЛНР Леонид Пасечник, республика столкнулась с масштабным экологическим кризисом, в связи с чем гуманитарная миссия стала спасательной операцией для региона.

«Справиться с этими серьёзными вызовами можно только общими усилиями. С этой целью в рамках федеральных акций мы второй год высаживаем деревья, восстанавливая леса и зелёные территории. Сегодня благодаря неравнодушным людям высажены тысячи сосен — это весомый вклад в сохранение лесного богатства региона, которое мы должны передать своим потомкам», — добавил Пасечник.

В свою очередь гендиректор АНО «Сад Памяти» Элмурод Расулмухамедов отметил, что гуманитарная миссия на 2024 год включает в себя раздачу плодовых деревьев, открытие карантинных центров для вакцинации безнадзорных животных, а также мероприятия по сохранению популяций перелётных птиц и проведение экомарафона.

«В наших исторических регионах мы проводим эти акции с 2022 года — суммарно высаживается 100 тысяч сеянцев в год. А в следующем году планируем высадить здесь геоглифы со словами «Победа» и «Россия» в честь юбилея Великой Победы», — добавил Расулмухамедов.

По словам исполняющей обязанности министра природных ресурсов и экологии ЛНР Елены Бойко, сильный урон экосистеме региона нанесли боевые действия. На восстановление лесного фонда уйдут годы, добавила она.

«Республика активно принимает участие в таких масштабных инициативах как акции «Сад памяти» и «Сохраним лес», благодаря которым в мероприятиях по высадке деревьев участвуют много неравнодушных людей, желающих внести свой вклад в восстановление лесов родного края», — отметила Бойко.

На территории Станично-Луганского лесничества были высажены 25 тысяч саженцев сосны обыкновенной на участке площадью около двух гектаров.

Зампредседателя правительства ЛНР Павел Ковалёв отметил, что высадка саженцев помогает привлечь внимание жителей к проблеме, с которой столкнулся лесной фонд республики и сформировать культуру ответственного отношения к лесу.

При этом, как уточнил глава администрации Станично-Луганского муниципального округа Альберт Зинченко, саженцы высаживают ежегодно, а не только в рамках акций. По оценке Зинченко, в 2024 году из-за пожаров ЛНР потеряла около трёх тыс. га леса.

В акции впервые приняли участие некоторые школьники региона. По словам обучающегося в 10 классе «Станично-Луганской гимназии» Игоря Ткачука, акция в том числе направлена на сохранение памяти о павших героях спецоперации.

«Таким образом мы помогаем восстановить лес и чтим память наших погибших бойцов. Мы уважаем, помним их подвиги и гордимся тем, что они защищали нас», — отметил школьник.

Саженцы, которые использовали для высадки в республике, были выращены в Северодонецком лесничестве, сообщила инженер Северодонецкого лесного хозяйства Алла Архипова.

«Вы только посмотрите, какие они красивые и крепенькие. Мне радостно видеть столько весёлых лиц, трудолюбивых людей. Как быстро и ловко они работают. Не сомневаюсь нисколько, что наши сосёнки, заботливо высаженные с любовью и надеждой, обязательно примутся на месте выгоревших в 2020-м лесов», — сказала Архипова.

В сентябре корреспондент ИА Регнум сообщил, что украинские военные перед отступлением спилили и вывезли лесной массив, уничтожив его остатки в районе Северодонецка ЛНР. По его словам, оголённые пустоши на местах бывшего леса простираются от Новоахтырки и Смоляниново до самого Северодонецка, убедился корреспондент агентства.

Как рассказали местные жители, в период нахождения Северодонецка и прилегающих к нему районов под контролем ВСУ украинская сторона с помощью спецтехники спиливала и вывозила лес, несмотря на то, что Северодонецкие леса являются важной составляющей экосистемы региона. Более того, в ходе боёв украинцы намеренно выжигали лесной массив.

Из-за высокой интенсивности боёв в районе Северодонецка местность стала труднодоступной, однако власти ЛНР пытаются восстановить лес, высаживая крымскую сосну, несмотря на высокую концентрацию мин. Так, весной этого года «Северодонецкое лесоохотничье хозяйство» совместно с местной администрацией провело посадку трёх тысяч саженцев сосны.

При этом киевский режим предпринимает попытки полностью уничтожить остатки леса. Так, в июле минприроды ЛНР сообщало, что ВСУ при помощи дронов сбрасывают на леса у Северодонецка зажигательные контейнеры, которые воспламеняются под воздействием солнечных лучей.

Как передавало ИА Регнум, в феврале в ЛНР обнаружили документы о намеренном уничтожении Киевом лесов в Донбассе. В силовых ведомствах рассказали, что подтверждения нашли в уголовных делах, которые возбуждала действовавшая на оккупированной Киевом части региона прокуратура. Факты подтверждали, что путём поджогов киевские власти пытались скрывать массовую вырубку леса в Северодонецком и Станично-Луганском районах для продажи его за рубеж. Киевский режим при этом не считался с человеческими жертвами во время таких пожаров, факты подтвердили местные жители.