Северодонецк, ЛНР, 12 сентября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Украинские военные перед отступлением спилили и вывезли лесной массив, уничтожив его остатки в районе Северодонецка Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом местные жители рассказали корреспонденту ИА Регнум.

Г. Бобров. Кадр из видео

В настоящее время оголённые пустоши на местах бывшего леса простираются от Новоахтырки и Смоляниново до самого Северодонецка, убедился корреспондент агентства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3915523" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Лес в Северодонецке. Автор видео Г. Бобров

Как рассказали местные жители, в период нахождения Северодонецка и прилегающих к нему районов под контролем ВСУ украинская сторона с помощью спецтехники спиливала и вывозила лес, несмотря на то, что Северодонецкие леса являются важной составляющей экосистемы региона. Более того, в ходе боёв украинцы намеренно выжигали лесной массив.

Из-за высокой интенсивности боёв в районе Северодонецка местность стала труднодоступной, однако власти ЛНР пытаются восстановить лес, высаживая крымскую сосну, несмотря на высокую концентрацию мин. Так, весной этого года «Северодонецкое лесоохотничье хозяйство» совместно с местной администрацией провело посадку трёх тысяч саженцев сосны.

При этом боевики киевского режима предпринимают попытки полностью уничтожить остатки леса. Так, в июле минприроды ЛНР сообщало, что ВСУ при помощи дронов сбрасывают на леса у Северодонецка зажигательные контейнеры, которые воспламеняются под воздействием солнечных лучей.

Как передавало ИА Регнум, в феврале в ЛНР обнаружили документы о намеренном уничтожении Киевом лесов в Донбассе. В силовых ведомствах рассказали, что подтверждения нашли в уголовных делах, которые возбуждала действовавшая на оккупированной Киевом части региона прокуратура. Факты подтверждали, что путём поджогов киевские власти пытались скрывать массовую вырубку леса в Северодонецком и Станично-Луганском районах для продажи его за рубеж. Киевский режим при этом не считался с человеческими жертвами во время таких пожаров, факты подтвердили местные жители.