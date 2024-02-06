Луганск, 6 февраля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Обнаруженные на освобожденных от ВСУ территориях ЛНР документы и уголовные дела говорят о намеренном уничтожении киевскими властями лесов в Донбассе. Об этом 6 февраля рассказали сотрудники силовых ведомств республики.

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«На территории прокуратуры города Северодонецка был обнаружен ряд документов и уголовных дел, которые доказывали причастность украинской власти к поджогам лесов [на захваченной в то время Киевом территории Донбасса] и летом 2020 года, и в сентябре–октябре того же 2020 года», — заявила собеседница «РИА Новости».

Она уточнила, что в возбуждённых действовавшей на оккупированной Киевом части региона Луганской областной прокуратурой уголовных делах имеется множество фактов и свидетельств, что путём таких поджогов киевские власти пытались скрывать массовую вырубку леса в Северодонецком и Станично-Луганском районах для продажи его за рубеж.

Киевский режим при этом не считался с человеческими жертвами во время таких пожаров, отметила сотрудница силовых ведомств, добавив, что эти факты подтвердили местные жители.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не замечающие фактов геноцида мирного населения со стороны киевского режима международное правозащитное сообщество, а также зарубежные СМИ и политики невольно становятся соучастниками этих преступлений. Омбудсмен подчеркнула, украинские войска каждый день убивают мирное население, включая женщин, детей и стариков.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что украинская армия превратилась в террористическую организацию. Он рассказал о перехваченном разговоре двух танкистов ВСУ, один из которых убил мирного жителя. По словам украинского бойца, он это сделал, так как считает всех мирных жителей террористами.