Москва, 15 ноября, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Детские мероприятия, которые проводят в концертном зале «Зарядье», решили объединить в один проект для удобства, рассказал гендиректор площадки Иван Рудин.

Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

«В зале «Зарядье» накоплен большой опыт работы с юной аудиторией. В репертуаре зала концерты для детей и молодёжи занимают особое место. Два года назад мы открыли новое концертное пространство, созданное специально для такой аудитории, а сейчас собрали все детские мероприятия в единый проект, позволяющий родителям гораздо удобнее планировать культурный досуг для детей», — сказал Рудин агентству городских новостей «Москва».

Он пояснил, что активности рассчитаны на все возрастные категории. Так, самые юные слушатели могут посетить концерты с неформальной обстановкой, где можно петь, танцевать, взаимодействовать с музыкантами. Дошкольникам и школьникам понравится «Волшебная одиссея» — флагманский детский проект зала «Зарядье», где взаимодействие с артистами начинается сразу после входа в фойе и продолжается во время спектакля.

Как полагает Рудин, такой интерактивный формат поможет увлечь детей классической музыкой.

Как ранее передавало ИА Регнум, каждый месяц в зале «Зарядье» проходит более 10 спектаклей, концертов, музыкальных сказок и других мероприятий для детей. По словам министра правительства Москвы, руководителя городского департамента культуры Алексея Фурсина, они адаптированы специально для юных слушателей. В ближайшее время запланированы симфонический спектакль «Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны», симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и волк» и литературно-музыкальная композиция «Карнавал животных».