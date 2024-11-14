Москва, 14 ноября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Новый проект «Зал «Зарядье» — детям» объединил концертные программы для семейной аудитории. Он собрал интерактивные, музыкально-театральные спектакли, симфонические и многие другие концерты, чтобы познакомить юных слушателей с музыкой великих русских и зарубежных композиторов. Проект реализуется при поддержке департамента культуры города Москвы.

Сергей Карпухин/ТАСС

Каждый месяц в зале «Зарядье» проходит более десяти спектаклей, концертов, музыкальных сказок и других мероприятий для детей. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель городского департамента культуры Алексей Фурсин, они адаптированы специально для юных слушателей, а многие из них дополняет интерактивная программа в фойе перед началом представлений, а также есть другие мероприятия.

«В рамках отдельного проекта «Зал «Зарядье» — детям» мы будем системно развивать и расширять это направление, ориентированное на наших самых маленьких слушателей», — добавил Фурсин.

В ближайшее время запланированы симфонический спектакль «Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны», симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и волк» и литературно-музыкальная композиция «Карнавал животных». А «Рождественские истории» Чарльза Диккенса в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра и песочной анимации прочтет Евгений Князев. Также состоится «Завтрак с Щелкунчиком», где самых юных слушателей познакомят с произведениями П. И. Чайковского и угостят сладостями.

Зал «Зарядье» традиционно проводит симфонические концерты по мотивам популярных детских литературных произведений — от «Золушки» до «Хроник Нарнии». В этот раз на сцене большого зала состоится премьера симфонической сказки «Снежная королева». Яркий видеоряд, костюмы и декорации будут сопровождать выступление чтецов и музыкантов.

Цикл образовательных концертов «Музыка и живопись» будет интересен юным музыкантам и начинающим художникам. Знаменитые полотна великих мастеров демонстрируются под музыкальные произведения соответствующего периода, исполняемые на органе и фортепиано.

Репертуар также представлен операми и концертами, основанными на классических литературных произведениях, входящих в школьную программу. Возможность услышать их музыкальное воплощение на сцене концертного зала позволит по-новому взглянуть на известные сюжеты.