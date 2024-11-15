Москва, 15 ноября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. За 10 месяцев 2024 года в Москве возбудили 146 уголовных дел в отношении иностранцев за преступления против несовершеннолетних. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Petrov Sergey/Global Look Press

Согласно данным собеседника, правоохранители за указанный период выявили 157 сообщений о преступлениях иностранцев в отношении детей, возбуждено было 146 уголовных дел, из которых более половины (87 дел) — по статьям о нарушении сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних.

Так, уголовное дело по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») возбудили в отношении гражданина Киргизии сразу по трём эпизодам домогательств. Как установило следствие, в июле на западе Москвы иностранец схватил за ягодицу 34-летнюю Марию Б. (имя изменено) и не позволял ей высвободиться. Через несколько дней мигрант проделал то же самое с 40-летней Ксенией И. (имя изменено), а ещё через пару дней совершил развратные действия в отношении 17-летней девушки.

Кроме того, в июле возбудили дело в отношении гражданина Таджикистана, который напал на 12-летнюю девочку и попытался изнасиловать. Девочке удалось вырваться и сбежать.

Помимо этого, ещё 39 уголовных дел возбудили по статье о мошенничестве в отношении детей. Как объяснил источник агентства, в данном случае рост числа уголовных дел связан с выявлением новых эпизодов в возбуждённом ещё год назад деле против азербайджанца о махинациях с организацией летнего отдыха школьников в лагерях.

Всего фигурантами различных уголовных дел, в том числе по статьям об убийстве, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, причинении тяжкого вреда здоровью и проч. по состоянию на начало ноября числились 33 гражданина Узбекистана, 29 граждан Таджикистана, 19 киргизов, 12 азербайджанцев, трое белорусов, двое граждан Молдавии, один вьетнамец и один француз, а также по одному преступнику с гражданствами Украины, Кубы, Египта и Туркмении.