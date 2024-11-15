Ростов-на-Дону, 15 ноября, 2024, 15:46 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону и Ростовской области 10 председателей и судей подали в отставку. Об этом 15 ноября заявила пресс-служба региональной Квалификационной коллегии судей.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Коллегия прекратила полномочия председателей судов и федеральных судей на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с уходом в отставку», — сказано в сообщении.

Свои должности оставили семь председателей и три судьи. Кроме того, коллегией было вынесено в общей сложности 11 решений о проведении квалификационной аттестации судей.

Как передавало ИА Регнум, в октябре в отставку ушли руководители ряда региональных управлений различных ведомств, включая Следственный комитет, МЧС РФ и Федеральную службу исполнения наказаний. Всего от занимаемых должностей были освобождены восемь генералов. Причины увольнений не назывались.

15 ноября в отставку ушла мэр Самары Елена Лапушкина.