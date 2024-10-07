Москва, 7 октября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Следственный комитет и МЧС подтвердили отставки начальников ряда региональных управлений, передаёт 7 октября РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что от занимаемых должностей были освобождены восемь генералов различных ведомств, включая МЧС, СК и Федеральную службу исполнения наказаний. Причины увольнений не назывались.

Глава следственного управления СК по Ставропольскому краю генерал-майор Игорь Иванов ушёл в отставку по выслуге лет, и. о. руководителя управления был назначен полковник юстиции Олег Сидоров, сказано в публикации.

Начальник ГУ МЧС по Московской области генерал-лейтенант Сергей Полетыкин и глава ГУ МЧС по Ростовской области генерал-лейтенант Сергей Филиппов также покинули свои должности. В частности, Полетыкин был «выведен за штат в связи с достижением предельного возраста», сообщили изданию.

Как передавало ИА Регнум, ранее также сообщалось об отставке Александра Молчанова, заместителя директора департамента оперативного управления МЧС, и руководителя главка СК по Бурятии Вячеслава Сухорукова. Причины не указывались.

27 сентября премьер-министр Михаил Мишустин отстранил от должностей заместителя министра науки и высшего образования России Дарью Кирьянову и статс-секретаря — заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Светлану Радченко. На пост Кирьяновой Мишустин назначил Елену Грудинину, место Радченко заняла Светлана Ходнева. Отмечалось, что и Кирьянова, и Радченко уволились по собственной инициативе.