Сумы, Украина, 15 ноября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. ВС России уничтожили военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе села Чернацкое Сумской области. Видео удара по позициям украинской армии глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале.

Координаты дислокации бойцов ВСУ в ходе разведки обнаружили военные 349-го мотострелкового полка «Ахмат».

«В ходе обследования территории обнаружены опорники <…> и живая сила. Координаты немедленно были переданы нашим артиллеристам, которые точно отработали по целям миномётным огнём», — написал Кадыров.

Он добавил, что в уничтожении сил украинской армии участвовали также FPV-дроны.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября авиация и ракетные войска ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области. Позиции украинской армии находились в районах Басовки, Беловодов, Журавки, Новенького и Павловки.

В этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удар российских военных по месту дислокации украинских войск в Сумской области мог уничтожить более 100 бойцов. Он был нанесён накануне в районе села Писаревка. Там же находились несколько десятков иностранных наёмников.