Одесса, Украина, 15 ноября, 2024, 13:43 — ИА Регнум. В Сети появились фото — и видеоизображения удара по Одессе и последующего пожара, которые произошли 14 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Местные паблики утверждают, что на видео — район порта», — сообщил Telegram-канал «Политика страны».

На записи видно, что за 30 секунд по одному или нескольким объектам наносится четыре удара подряд.

Минобороны России на данный момент не сообщало о нанесении ударов по объектам в Одессе. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по военным объектам и объектам, используемым в военных целях.

Как передавало ИА Регнум, 14 ноября в Одессе после взрывов перестала работать котельная. Украинское издание «Страна. ua» утверждало, что в городе возник пожар.

13 ноября «Страна. ua» сообщило о ракетных ударах и атаке беспилотников на Киев. По данным издания «Общественное», был нанесён авиаудар по объектам критической инфраструктуры. Мэр украинской столицы Виталий Кличко тоже заявлял о взрывах в городе и о работе средств ПВО. Минобороны РФ пока не сообщало об ударах по Киеву.