В Одессе заявили о повреждении трубопровода теплоснабжения
Одесса, Украина, 14 ноября, 2024, 23:55 — ИА Регнум. В Одессе после прозвучавших взрывов перестала работать котельная. Об этом вечером 14 ноября заявил мэр города Геннадий Труханов.
«Повреждён магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одной из котельных города», — написал глава Одессы в Telegram-канале.
Перед этим украинское издание «Страна. ua» утверждало, что после сильных взрывов в городе возник пожар.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины.
Минобороны России на данный момент не сообщало о нанесении ударов по объектам в Одессе. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по военным объектам и объектам, используемым в военных целях.
Как передавало ИА Регнум, утром 14 ноября в Харькове прозвучали взрывы. Подробности не сообщались.
Украинское издание «Страна. ua» 13 ноября сообщило о ракетных ударах и атаке беспилотников на Киев. По данным издания «Общественное», был нанесён авиаудар по объектам критической инфраструктуры. Мэр украинской столицы Виталий Кличко тоже заявлял о взрывах в городе и о работе средств ПВО. Минобороны РФ пока не сообщало об ударах по Киеву.