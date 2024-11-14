Одесса, Украина, 14 ноября, 2024, 23:55 — ИА Регнум. В Одессе после прозвучавших взрывов перестала работать котельная. Об этом вечером 14 ноября заявил мэр города Геннадий Труханов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Повреждён магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одной из котельных города», — написал глава Одессы в Telegram-канале.

Перед этим украинское издание «Страна. ua» утверждало, что после сильных взрывов в городе возник пожар.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины.

Минобороны России на данный момент не сообщало о нанесении ударов по объектам в Одессе. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по военным объектам и объектам, используемым в военных целях.

Как передавало ИА Регнум, утром 14 ноября в Харькове прозвучали взрывы. Подробности не сообщались.

Украинское издание «Страна. ua» 13 ноября сообщило о ракетных ударах и атаке беспилотников на Киев. По данным издания «Общественное», был нанесён авиаудар по объектам критической инфраструктуры. Мэр украинской столицы Виталий Кличко тоже заявлял о взрывах в городе и о работе средств ПВО. Минобороны РФ пока не сообщало об ударах по Киеву.