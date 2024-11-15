Директор зала «Зарядье» рассказал об интерактивных форматах для детей
Москва, 15 ноября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Детские мероприятия в концертном зале «Зарядье» в Москве объединили в один проект. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал гендиректор учреждения Иван Рудин. Он подчеркнул, что активности рассчитаны на все возрастные категории.
«В репертуаре зала концерты для детей и молодежи занимают особое место, — отметил Иван Рудин. — Два года назад мы открыли новое концертное пространство, созданное специально для такой аудитории, а сейчас собрали все детские мероприятия в единый проект, позволяющий родителям гораздо удобнее планировать культурный досуг для детей».
Самые юные посетители «Зарядья» могут побывать на бэби-концертах, где поют, танцуют, взаимодействуют с музыкантами. Дошкольникам и школьникам адресован флагманский детский проект «Зарядья» — «Волшебная одиссея». Здесь общение с артистами начинается сразу после входа в фойе и продолжается во время спектакля.
«Для нас работа с детьми — большая ответственность. И ее цель — оставить яркие впечатления от посещения зала «Зарядье», увлечь и заинтересовать ребят миром музыки», — отметил Иван Рудин.