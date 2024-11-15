Москва, 15 ноября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Детские мероприятия в концертном зале «Зарядье» в Москве объединили в один проект. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал гендиректор учреждения Иван Рудин. Он подчеркнул, что активности рассчитаны на все возрастные категории.

«Московский концертный зал «Зарядье»

«В репертуаре зала концерты для детей и молодежи занимают особое место, — отметил Иван Рудин. — Два года назад мы открыли новое концертное пространство, созданное специально для такой аудитории, а сейчас собрали все детские мероприятия в единый проект, позволяющий родителям гораздо удобнее планировать культурный досуг для детей».

Самые юные посетители «Зарядья» могут побывать на бэби-концертах, где поют, танцуют, взаимодействуют с музыкантами. Дошкольникам и школьникам адресован флагманский детский проект «Зарядья» — «Волшебная одиссея». Здесь общение с артистами начинается сразу после входа в фойе и продолжается во время спектакля.

«Для нас работа с детьми — большая ответственность. И ее цель — оставить яркие впечатления от посещения зала «Зарядье», увлечь и заинтересовать ребят миром музыки», — отметил Иван Рудин.