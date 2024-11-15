Пхеньян, 15 ноября, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях корейских беспилотников и призвал наладить в стране массовое производство ударных дронов. Об этом 15 ноября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

ИА Регнум

«Товарищ Ким Чен Ын выразил удовлетворение тактико-техническими характеристиками и данными новых беспилотников и высоко оценил факт, что Объединение беспилотной авиационной техники достигает заметных успехов в исполнении пунктов постановления и директивы, отданных области обороны и ВПК Пленумами ЦК партии и Центральным Военным Комитетом партии. Он подчеркнул необходимость как можно скорее установить систему серийного производства и начать активное массовое производство», — сказано в сообщении.

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