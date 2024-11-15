Москва, 15 ноября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Набор второго потока на программу «Время героев» потребовался, потому что люди проявляют к ней большой интерес. Об этом 15 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Казаков/РИА Новости

По его словам, многие из тех, кто был в первом потоке, остаются в кадровом резерве, они востребованы.

«Второй поток нужен, потому что большой интерес проявляется. Эти курсы востребованы у тех, кто вернулся из зоны проведения спецоперации», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что назначение выпускников программы на высокие, в том числе губернаторские, посты является постоянным процессом, а не разовым случаем.

Как передавало ИА Регнум, 14 ноября состоялась заседание Общественного совета программы «Время героев», в ходе которого было объявлено о формировании второго потока обучения. Приём заявок для новых участников началось 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.

За первые восемь часов с момента начала регистрации на отбор во второй поток регистрацию прошли свыше 1 тыс. участников и ветеранов спецоперации.

Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года. Для участия в ней было подано более 44 тыс. заявок, из них в первый поток обучения попали 83 человека.