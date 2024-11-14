Харьков, Украина, 14 ноября, 2024, 05:05 — ИА Регнум. В Харькове прозвучали взрывы. Об этом вечером 14 ноября сообщил мэр города Игорь Терехов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Харькове слышны взрывы», — написал Терехов в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях.

Минобороны России на данный момент не сообщало о нанесении ударов по объектам в Харькове. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по военным объектам и объектам, используемым в военных целях.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 13 ноября обратился к западным партнёрам с требованием оказать новую военную помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ) после ударов по объектам в Киеве. Зеленский призвал Запад выполнять обещания о поставках ракет для систем противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной борьбы и другой помощи в военной сфере. По его мнению, чем больше будет вооружений у ВСУ, тем быстрее завершатся боевые действия.

Украинское издание «Страна. ua» 13 ноября сообщило о ракетных ударах и атаке беспилотников на Киев. По данным издания «Общественное», был нанесён авиаудар по объектам критической инфраструктуры. Мэр украинской столицы Виталий Кличко тоже заявлял о взрывах в городе и о работе средств ПВО. Минобороны РФ пока не сообщало об ударах по Киеву.