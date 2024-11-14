Мытищи, Московская область, 14 ноября, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате столкновения пяти автомобилей в подмосковных Мытищах. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

ГУ МВД по Московской области

Авария произошла в 19:30 мск около одного из домов, расположенных на Олимпийском проспекте. Столкнулись два грузовых и три легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали двое граждан, они госпитализированы с телесными повреждениями.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Движение в районе аварии затруднено. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы пять человек получили травмы в результате столкновения электробуса с деревом.

Также сообщалось, что в жилом комплексе «Бутово парк 2», расположенном в подмосковном Дрожжино, сотрудники Росгвардии задержали четырёх подростков на машине каршеринга. Дети устроили гонки по району и пытались скрыться от силовиков, но были задержаны. Остановить их помогли случайные водители, которые перекрыли выезд. Несовершеннолетних поставят на профилактический учёт, также к ответственности будут привлечены их родители.