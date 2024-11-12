Москва, 12 ноября, 2024, 18:49 — ИА Регнум. В жилом комплексе «Бутово парк 2», расположенном в подмосковном Дрожжино, сотрудники Росгвардии задержали четырёх подростков, устроивших во дворе гонку на машине каршеринга. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщило главное управление МВД по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В посёлке Дрожжино Ленинского городского округа была остановлена автомашина каршеринга, в которой находились трое несовершеннолетних. Управлял автомобилем 14-летний подросток», — заявили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Отмечается, что один из молодых людей смог получить доступ к аккаунту своего отца, чтобы арендовать автомобиль, после чего подростки открыли машину. Дети устроили гонки по району и пытались скрыться от силовиков, но всё равно были задержаны. Остановить их помогли случайные водители, которые перекрыли выезд.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Несовершеннолетних поставят на профилактический учёт, также к ответственности будут привлечены их родители.

Как передавало ИА Регнум 2 октября, на Сиреневом бульваре в Москве автомобиль каршеринга, за рулём которого находился подросток, врезался в бордюр и перевернулся. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

В августе группа подростков в Москве попала в ДТП на машине каршеринга, полученной с помощью ворованного аккаунта сервиса. Машина врезалась в жилой дом. Один пассажир погиб. Юноша, который был за рулём, сбежал с места аварии, но вскоре его задержали.