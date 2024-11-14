Рим, 14 ноября, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Семейной паре туристов из Израиля отказал в размещении отель в итальянских Альпах с формулировкой, что клиенты из этой страны являются нежелательными гостями из-за действий еврейского государства против Палестины. Об этом 14 ноября сообщило итальянское агентство Nova.

Global Look Press

«Израильский народ как ответственный за геноцид не является желанным клиентом в нашем заведении», — такое сообщение получила израильская туристка от администрации отеля.

Супругам предложили бесплатно отменить бронирование на две ночи за день до их вылета в Италию. Туристка рассказала, что ситуация повергла её в шоковое состояние, они с супругом долго не могли поверить, что подобное возможно в современной Италии.

«Антисемитизм или расизм по отношению к израильтянам или евреям (как бы вы это ни называли), безусловно, существует в Италии и, к сожалению, распространяется в наши дни», — указала гражданка Израиля и отметила, что ответственные за подобные действия должны понести наказание.

По словам супругов, им удалось получить компенсацию от отеля после переписки, в ходе которой от персонала поступали сообщения, «полные сарказма».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Испании пропалестинские демонстранты ворвались в один из отелей в центре Барселоны. Они думали, что тот принадлежит израильскому бизнесмену. Местная полиция никого не задерживала. Поддерживающие палестинцев люди пробыли в здании отеля около часа, позже покинув его самостоятельно.

В июле в Вашингтоне активисты принесли в отель «Уотергейт», где остановился премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, личинки насекомых и кузнечиков, которых раскидали на столе в конференц-зале, где находились флаги Израиля и США. Кроме того, протестующие активировали систему пожарной сигнализации в отеле. Специалистам пришлось обработать отель от насекомых.