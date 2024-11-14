Стокгольм, 14 ноября, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Министр по вопросам гендерного равенства Швеции Паулина Брандберг требует, чтобы во всех местах, где она появляется, не было бананов, так как она страдает от «бананофобии». Об этом сообщило издание Expressen.

Peggychoucair

По данным журналистов, глава ведомства заставляет подчинённых заранее принимать меры, чтобы на мероприятиях, в которых она принимает участие, не было бананов. При этом не допускается, чтобы эти фрукты даже просто находились в одном помещении с Брандберг.

Отмечается, что чиновники вынуждены постоянно договариваться об этом и объясняют необычное требование тем, что у министра аллергия на бананы. Но журналисты выяснили, что это не так, говорится в материале от 14 ноября.

Издание попросило Брандберг прокомментировать её отношение к бананам. Министр отказалась отвечать на вопрос, считает ли она разумным требовать убирать их отовсюду, и ничего не сказала про аллергию, но прислала ответ.

«Это задевает меня как личность. <…> Это то, в связи с чем я получаю профессиональную помощь», — написала Брандберг.

Как передавало ИА Регнум, российский актёр Никита Кологривый рассказал, что принципиально не летает на самолётах Superjet-100. Госкорпорация «Ростех» пригласила его посетить завод по производству авиатехники, чтобы развеять страхи.