Москва, 14 ноября, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Музей ГУЛАГа вернётся к работе после устранения выявленных нарушений в сфере пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Работа Музея ГУЛАГа была приостановлена для обеспечения максимально безопасных условий для посетителей», — говорится в сообщении пресс-службы. В нем указано, что как только все обнаруженные в здании нарушения будут устранены, музей и его экспозиции продолжат свою деятельность. «Однако такое решение будет приниматься только после полного устранения возможных угроз», — подчеркнули в сообщении пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что музей закрыли, чтобы обеспечить безопасность посетителей.

Ранее специалисты центра, подведомственного комитету государственного строительного надзора столицы, вынесли заключение о нарушениях пожарной безопасности в здании и экспозициях музея.

В департаменте также отметили, что приостановление деятельности не предполагает увольнения сотрудников, сокращения заработных плат и каких-либо других изменений. Они продолжат числиться в штате музея и получать полноценную заработную плату, а после смогут вернуться к работе в обычном режиме.

Ранее Государственный музей истории ГУЛАГа сообщил о временном приостановлении деятельности на своем сайте. Согласно заключению специалистов надзорного органа, во время осмотра выявлены ограничение доступа пожарной техники, факты хранения горючих веществ и материалов в технических помещениях и на путях эвакуации, отсутствие на эвакуационных выходах устройств открывания без ключа «антипаника» и другие факты несоответствия действующим нормативам. В рамках проводимых ранее проверок подобных нарушений не выявлялось.