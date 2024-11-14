Москва, 14 ноября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Платформа VK Видео, студия Stereotactic и фестиваль документального кино Beat Film Festival объявили о старте программы для молодых режиссёров. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба VK.

KARO Production/Global Look Press

Отмечается, что участники программы смогут погрузиться в реальные условия разработки и производства фильмов, научатся разбираться в жанрах, стилистике и современных направлениях документального кино, узнают, как разрабатывать концепции и продвигать собственные проекты.

Лучшие проекты будут представлены к очной защите перед экспертным советом и будут запущены в производство. Финалисты получат возможность показать свои фильмы на фестивале Beat Weekend в 2025 году.

«В условиях стремительно меняющегося медиаландшафта поддержка новых талантов становится особенно актуальной. Эта инициатива не только предоставляет уникальную возможность погрузиться в процесс создания документального фильма, участники получат ценные знания о современных жанрах и методах документального кино, а также о том, как эффективно продвигать свои идеи», — сказал вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.

По его словам, программа станет катализатором для многих начинающих режиссёров, поможет им не только развить навыки, но и наладить связи в индустрии.

«Перед Beat Film Festival как институцией всегда стояла задача развития локальной индустрии документального кино. Вот уже 10 лет на фестивале есть национальный конкурс, где мы показываем только российские фильмы. Отчётливо видно, как в том числе с помощью этой программы индустрия сделала большой шаг вперёд», — отметил продюсер и основатель фестиваля Кирилл Сорокин.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре цифровой сервис VK запустил первую в России масштабную премию для блогеров, создающих контент о кулинарии, — «Фуд-премию 2024». На награду могли претендовать пользователи, которые активно ведут блоги о гастрономии на платформе «Дзен» или в соцсетях «Одноклассники».