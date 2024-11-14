Москва, 14 ноября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Членам семьи, потерявшим во время пожара в частном доме в Новой Москве 7-летнего ребёнка, самим удалось спастись буквально чудом — возгорание помогла заметить домашняя кошка. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Global Look Press

Трагедия произошла ещё в сентябре, однако её обстоятельства вскрылись только сейчас.

Так, в ночь на 17 сентября в поселении Филимоновское загорелся частный двухэтажный дом. Спастись из пламени смогли мать и дочь, а вот семилетнему сыну выбраться не удалось, он погиб.

Изначально СМИ писали, что отец семейства тоже уцелел и помогал тушить пожар, но, по данным ИА Регнум, мужчины в момент трагедии дома не было, он приехал после звонка супруги Ирины (имя изменено).

Как рассказал источник, примерно в 22:00 женщина уложила детей спать в спальне на втором этаже и легла сама. Уже засыпая, она услышала, что домашняя кошка сильно шумит внизу. Из-за колокольчика, который висел на шее у животного, Ирина поняла, что кошка активно бегает по первому этажу. Женщина решила проверить, в чём причина странного поведения животного, и вышла в коридор, где поняла, что в доме начался пожар: внизу уже виднелись сильные языки пламени и дым от горения начал добираться до второго этажа.

По словам собеседника агентства, Ирина отправилась будить детей и параллельно позвонила мужу и пожарным. Электричество в доме уже не работало, и пробираться вниз пришлось с четырёхлетней дочерью и семилетним сыном на руках в полной темноте.

В какой-то момент женщина поняла, что теряет сознание, надышавшись дыма, и, потеряв равновесие, вместе с детьми рухнула вниз с лестницы. В этот момент рука семилетнего ребёнка выскользнула из рук женщины, а на зов матери он не откликнулся.

Ирина выбежала из дома с дочерью, а отдышавшись ринулась обратно искать сына. По словам источника, мальчик не отзывался, а огонь охватил всё здание. К тому моменту на место прибыли пожарные, супруг Ирины и соседи, которые пытались помочь в тушении.

Только после ликвидации пламени удалось найти тело ребенка. В настоящее время по факту пожара и гибели мальчика ведётся следствие. Причина пожара пока не установлена.

По данным некоторых СМИ, жители СНТ утверждают, что сгоревший дом был построен с нарушением противопожарной безопасности. Он занимал практически всю площадь участка и стоял очень близко к соседним домам.