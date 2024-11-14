Минск, 14 ноября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 ноября в шутливой форме прокомментировал отказ президента Польши Анджея Дуды фотографироваться на климатическом саммите ООН в Баку.

AP/TASS

«Один европеец (если бы мне не рассказал [белорусский министр иностранных дел Максим] Рыженков, я бы не знал) отказался фотографироваться на «семейное фото» на саммите в Баку, потому что там есть Лукашенко. Никто это даже не заметил. <…> Ну и не ходи. Господи, кто тебя там ждал!» — процитировало белорусского лидера агентство БелТА.

По словам Лукашенко, многие участники саммита подошли и поздоровались с ним, проявив уважение. Польский лидер же, заметив отсутствие внимания к своему поступку, начал «пиариться, что не пошёл фотографироваться».

Лукашенко также негативно оценил выступление Дуды на конференции. Тот рассказал, как Польша бережёт животный и растительный мир. При этом предпочёл обойти тему строительства забора в Беловежской пуще. Белорусский президент подчеркнул, что из-за вырезанной Польшей растительности начали гибнуть животные.

Как сообщало ИА Регнум, 29-я сессия конференции ООН по изменению климата в Баку проходит c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в частности глава Евросовета Шарль Мишель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель правительства России Михаил Мишустин.

Азербайджанская сторона в качестве председателя выдвинула 14 инициатив, связанных с чистым водородом, коридорами зелёной энергии и иными идеями для стабилизации климатической ситуации в мире.

По прибытии на саммит главу белорусского государства приветствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В своём выступлении Лукашенко обозначил национальную позицию Белоруссии по вопросам, связанным с изменением климата и мерами, которые государства должны предпринять для решения возникающих проблем.