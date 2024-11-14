Донецк, 14 ноября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы оставляют на освобождённых от Вооружённых сил Украины (ВСУ) территориях Донецкой Народной Республики (ДНР) своих агентов. Об этом в четверг, 14 ноября, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим, что противник старается оставить и агентуру. Здесь тоже это нужно держать во внимании. Конечно же, здесь очень четко отрабатывает УФСБ свой функционал. И здесь мы видим, что есть уже и факты разного рода проявлений [присутствия агентуры]», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Как ранее в этот же день сообщало ИА Регнум, жительницу Херсонской области арестовали за финансирование ВСУ. 42-летняя подозреваемая с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года переводила деньги на нужды украинской армии для приобретения медицинского и военного снаряжения. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена».

Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области устраивают диверсии против ВСУ. По словам замглавы региона Антона Тицкого, случаи диверсий участились из-за нежелания людей насильно оказаться в рядах украинских войск и защищать государство, использующее граждан как разменную монету.