Москва, 14 ноября, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Разведчик ВС РФ Закарья Алиев, на протяжении трёх недель в одиночку оборонявший опорный пункт от атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, рассказал, что предлагал украинским войскам сдаться.

Кадр из видео Закарья Алиев

«Я им кричал: либо сдавайтесь, либо я нападаю. Они шмаляли», — приводит слова Алиева «РИА Новости».

Разведчик сообщил также, что не рассчитывал на помощь из-за того, что ВСУ окружили его позицию миномётами, танками и артиллерией и атаковали всех, кто попытался бы прийти на подмогу.

Как сообщало ИА Регнум, Алиев и его товарищи в октябре заняли опорный пункт ВСУ. Вскоре украинская армия открыла по ним шквальный огонь. Российские бойцы перестали выходить на связь, и их считали погибшими.

Спустя три недели разведчики нашли Алиева в окопе. Он выбрался из-под завалов и продолжил сражаться. У него не было никакой еды, кроме лука, найденного на отбитых у ВСУ позициях.