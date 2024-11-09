Москва, 9 ноября, 2024, 22:10 — ИА Регнум. Военнослужащий ВС России Закарья Алиев на протяжении трёх недель в одиночку отбивал попытки ВСУ вернуть занятый штурмовиками ВС России опорный пункт, питаясь только найденным на позициях луком, сообщил 9 ноября телеканал «Царьград».

Кадр из видео

Спустя некоторое время после занятия российскими военными опорного пункта ВСУ открыли по бойцам ВС РФ шквальный огонь, те перестали выходить на связь, и сослуживцы не надеялись, что кому-то из штурмовиков удалось выжить, сказано в материале.

Однако позднее разведчики увидели с дрона, что, когда ВСУ попытались вернуть контроль над опорным пунктом, из окопов им ответили автоматным огнём. Алиеву удалось выжить, он выбрался из-под завалов и продолжил сражаться, без доступа к воде и еде, и на протяжении трёх недель удерживал позиции, отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что младший лейтенант ВС РФ Вячеслав Мозговенко спас экипаж боевой машины, отбив дрон ВСУ рукой. Его действия помогли спасти жизни восьми военнослужащих, находящихся «на броне» боевой машины, и её экипажа. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Мозговенко присвоили звание Героя России.

В октябре пресс-служба военного ведомства сообщала, что младший сержант ВС РФ Владислав Куданов, получивший ранение при освобождении одного из населённых пунктов в зоне СВО и оставшийся без товарищей, две недели в одиночку оборонял стратегически важное здание до прихода основных сил.