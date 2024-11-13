Москва, 13 ноября, 2024, 19:45 — ИА Регнум. С октября прошлого года и по октябрь 2024 года количество сайтов со встроенным плеером «VK Видео» выросло на 98%, рассказали в пресс-службе VK.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Платформа стала важным инструментом для сайтов различных тематик, которые хотят предложить качественный видеоконтент, не перегружая свои ресурсы. Наиболее активно плеер внедряют сайты, посвящённые гаджетам, путешествиям, автомобилям, бьюти-индустрии и образованию. Общая аудитория сайтов, использующих плеер «VK Видео», превышает 100 млн», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, категории «гаджеты» и «авто» показали самый заметный рост использования плеера «VK Видео» — на 92% и 78% соответственно, а количество сайтов образовательной тематики также значительно выросло — почти на 50% год к году.

«VK Видео» предоставляет партнёрам стабильный и удобный инструмент, который не только увеличивает их охваты, но и оптимизирует качество трансляций для пользователей. В настройках видеоплеера доступно 7 параметров качества видео вплоть до 4К», — отметили в VK.

Автоматический выбор качества адаптируется под характеристики устройства и скорость интернет-соединения. Это позволяет плееру подбирать максимально возможное качество персонально для каждого зрителя. Собственные алгоритмы искусственного интеллекта «VK Видео» автоматически распознают речь и создают удобные для восприятия субтитры.

При этом инструменты «VK Видео» позволяют быстро и легко добавить нужную функциональность сайту, а также упростить загрузку контента. Сеть CDN-серверов расположена во всех федеральных округах России и странах СНГ, чтобы быть как можно ближе к пользователям. Благодаря инфраструктуре «VK Видео» подготовка видеофайла размером 1 Гбайт займет всего пару секунд, а без неё — до 10 минут.

8 ноября стало известно, что сервис «VK Видео» улучшил алгоритмы рекомендаций. Новая рекомендательная система лучше понимает интересы аудитории и предлагает более релевантный контент. В основе системы — гибридная модель рекомендаций, которая анализирует содержание контента, в том числе жанр, динамику, качество видео.