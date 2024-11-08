Москва, 8 ноября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Сервис «VK Видео» улучшил алгоритмы рекомендаций. Новая рекомендательная система лучше понимает интересы аудитории и предлагает более релевантный контент, сообщает 8 ноября пресс-служба социальной сети.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Общая продолжительность просмотров видео на основе рекомендаций выросла в два раза с начала сентября. Благодаря обновленным алгоритмам просмотры в блоке с другими рекомендуемыми видео в открытом плеере выросли на 80%», — говорится в сообщении.

В основе системы — гибридная модель рекомендаций, которая анализирует содержание контента, в том числе жанр, динамику, качество видео. Учитываются и сигналы от пользователей — просмотры, лайки, комментарии, досматриваемость роликов и время, когда видео смотрят чаще всего.

Алгоритмы рекомендаций сервиса показывают пользователям именно те видеоролики, которые они с наибольшей вероятностью посмотрят и оценят. Элемент рекомендательной системы — механизм Discovery, позволяющий выводить пользователей из «рекомендательного пузыря». Он предлагает новых авторов или новые тематики, что способствует балансу между знакомым и новым контентом, пояснили в пресс-службе.

Ранее в приложении «VK Видео» появилась многомиллионная библиотека клипов. Пользователям нововведение позволяет смотреть видео любимых контентмейкеров и узнавать о новых, а авторам — расширять свою аудиторию. Клипы доступны для просмотра в приложении «VK Видео» на смартфонах с Android и iOS, а также на Smart TV и Android TV.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября в «VK Видео» заработал «детский режим». Как отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин, категория детского контента стала одной из самых быстрорастущих на платформе, а число пользователей в этой категории за несколько месяцев увеличилось в три раза.

7 ноября Школа авторов VK и VK Play запустила бесплатный курс для геймеров. Он предназначен для авторов сообществ «ВКонтакте», относящихся к тематике «гейминг». Выпускники курса смогут создавать, продвигать и монетизировать контент на тематику игр. Экспертом выступил руководитель отдела SMM&Media VK Play Александр Егоров, обладающий 10-летним опытом управления гейминговыми сообществами и видеоигровыми проектами.