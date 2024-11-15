Москва, 15 ноября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. В России нет традиции ходить с закрытыми лицами, заявил имам, глава Курской общины мусульман Иса Салимсултанов в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

РИА Новости/ Максим Богодвид

Так религиозный деятель прокомментировал ведущуюся в России дискуссию о необходимости запретить никабы, которые полностью закрывают лица.

«Те люди, которые стараются лица закрывать, можно анализировать их жизнь, чем они в жизни, как занимаются, как они следуют своей религии. Я не осуждаю никого, но у нас нет такой необходимости — с закрытыми лицами ходить. И если это является какой-то традицией того или иного народа, пусть они это делают. Мы с открытыми лицами ходим и радуемся этому», — сказал имам.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929183" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Курский имам о запрете никабов

По мнению Салимсултанова, никабы могли быть распространены в странах с жарким климатом, например, где они бы пригодились женщинам, чтобы защититься от нежелательного загара.

«Здесь вообще вопрос, если по сути взять, в большей степени от погоды и климата местности зависит. А другие мужчины, если, например, человек не хочет их видеть, у нас есть возможность жить где угодно, где другие мужчины не видят. В тех же населённых пунктах, там, где мало народа. У всех есть свои возможности», — отметил имам.

Полное интервью Исы Салимсултанова читайте на сайте ИА Регнум.