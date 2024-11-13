Москва, 13 ноября, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Более 20 украинских военных из территориальной обороны бросили позиции в Курской области и бежали в сторону Сум. Об этом 13 ноября сообщили в пророссийском подполье.

ИА Регнум

«По нашим данным, только за последние дни более 20 украинских военных из частей теробороны бросили свои позиции в Курской области и сбежали в сторону Сум», — приводит слова источника «РИА Новости».

Он отметил, что бегство украинских военных ставит группировку ВСУ под угрозу окружения.

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