Суджа, Курская область, 2 ноября, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Случаи дезертирства участились в рядах ВСУ в Курской области на фоне продвижения российских войск к городу Суджа, сообщил заместитель командира роты бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) с позывным Клинцы в беседе с корреспондентом «Известий».

ИА Регнум ВСУ, дезертиры

По его словам, украинские военнослужащие сильно деморализованы, поскольку знают о наступлении Вооружённых сил России.

«Противник хоть и оказывает сопротивление, но уже не такое ожесточенное, как раньше. Зачастую, где-то оставляет позиции… Частые случаи дезертирства у военнослужащих ВСУ», — уточнил замкомандира роты.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко заявил, что в рядах ВСУ наблюдается тенденция к увеличению числа дезертиров и случаев самовольного оставления военных частей.

Член оборонного комитета украинского парламента Александр Федиенко заявил, что дезертирство в ВСУ носит массовый характер. По его словам, тысячи бойцов самовольно оставили свои военные части. Он подчеркнул, что не может назвать конкретные цифры, поскольку судебные власти пока не проанализировали всю ситуацию.

29 октября депутат Верховной рады Анна Скороход проинформировала, что более 100 тысяч военнослужащих ВСУ дезертировали или самовольно оставили часть. Она также добавила, что в боевых действиях якобы принимают участие только 10–15% от общей численности украинской армии.