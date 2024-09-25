Глушковский район, Курская область, 26 сентября, 2024, 02:16 — ИА Регнум. В Курской области киевские боевики расстреляли своих же сослуживцев за попытку сдаться в плен. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА Регнум БМП ВСУ

Инцидент произошёл у села Весёлое в Глушковском районе. На кадрах видно, как развевается белый флаг на шведской боевой машине пехоты CV-90. Экипаж на полной скорости ехал в сторону российских позиций. Бойцам ВСУ пришлось прорываться через огонь своих сослуживцев.

В какой-то момент с соседней лесополосы по БМП начали стрелять, первый выстрел из противотанковой управляемой ракеты прошёл мимо, но вторым выстрелом украинские военные поразили свою же тяжёлую технику, не дав ей уйти.

«К сожалению, отчаянному экипажу CV-90 не удалось исполнить желаемое и сдаться», — написали военкоры.

Некоторые российские Telegram-каналы предположили, что бронемашина подорвалась на мине, но видео с дрона, снятое с другой стороны, показало, что никакого минного поля там не было.

Экипаж не выжил.

Как сообщало ИА Регнум, боец ВСУ провёл сутки в подвале с погибшим сослуживцем в Курской области, после чего сдался в плен российской армии, рассказал военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Адигам.

14 сентября бойцы подразделения ВСУ сдались в плен российским военным после того, как украинское командование запретило им отступать. Украинский военный с позывным Ворон запросил у командования разрешение на отступление. Однако в ответ он получил отказ, бойцу ВСУ приказали ложиться на землю и пережидать атаку в случае пулемётного огня.

Пленный Александр Гусак признался в расстреле военных ВС России в Курской области. Он сказал, что командир взвода приказал ему это сделать под угрозой смерти.