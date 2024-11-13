Москва, 13 ноября, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Сотрудники органов ЗАГС при регистрации браков иностранных граждан будут проверять их по реестру МВД на предмет законности пребывания в России. Об этом говорится в опубликованном Минюстом в среду, 13 ноября, проекте изменений, которые планируется внести в регламент работы ЗАГСов.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Предусматривается, что работник органа ЗАГС будет проверять факт нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства в реестре контролируемых лиц, оператором которого является МВД России», — сообщили в министерстве.

Проверка будет проводиться при приеме заявления о заключении брака, а также в день проведения государственной регистрации брака. Нахождение заявителя в указанном реестре будет считаться основанием для отказа в процедуре.

Данные положения вступят в силу с 5 февраля 2025 года.

Как передавало ИА Регнум 5 ноября, президент России Владимир Путин поручил определить и закрепить требования к уровню владения русским языком для мигрантов. По его словам, нужно выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов, которые плохо владеют или вовсе не владеют русским языком. Он призвал подготовить соответствующие предложения.

Кроме того, необходимо разработать единый стандарт тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы, отметил президент.

Ранее Путин отмечал, что властям нужно кардинально обновить подходы к миграционной политике. В Россию должны приезжать только те, кто уважает традиции России, историю и русский язык, указывал президент.