Энергодар, Запорожская область, 13 ноября, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС. Об этом 13 ноября сообщил Telegram-канал станции.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Сергей Кириенко в рамках рабочего визита в город Энергодар провёл совещание, на котором обсуждались вопросы текущего состояния Запорожской атомной станции, обеспечения её ядерной безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе совещания также обсуждались меры по повышению устойчивости системы энерго — и теплоснабжения Энергодара.

После совещания Кириенко посетил зал Культурно-делового центра ЗАЭС, недавно открытую на станции молельную комнату, главный храм Энергодара и музыкальное отделение «Детской школы искусств».

Кириенко отметил, что Энергодар, несмотря на трудности, развивается и становится всё более комфортным.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что киевский режим планировал захватить Запорожскую АЭС, но российские военные сорвали эту операцию под названием «Короткое замыкание». Он уточнил, что планы захвата ЗАЭС были обнаружены в октябре 2024 года в ходе оперативных мероприятий.