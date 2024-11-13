Пекин, 13 ноября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика (КНР) привела в состояние боевой готовности свои войска для патрулирования акватории в Южно-Китайском море у рифа Хуанъянь (Скарборо), принадлежность которого оспаривается. Об этом сообщила пресс-служба боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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В сообщении отмечено, что в мероприятиях по усиленному патрулированию акватории и воздушного пространства вокруг рифа задействованы воздушные и морские соединения.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября НОАК провела учения «Совместный острый меч — 2024Б» вокруг Тайбэя (Тайваня). Отмечалось, что в ходе учений были отработаны совместный штурм, блокирование и взятие под контроль ключевых портов и районов острова. Целью проводимых китайскими военными манёвров указывалось «устрашение сепаратистских сил», которые стремятся к «независимости» острова.

Перед этим отряд кораблей военно-морских сил НОАК прошёл в Тихий океан через пролив Баши около Китайского Тайбэя. В тайбэйском минобороны заявили, что следили за ситуацией и отреагировали на неё соответствующим образом.