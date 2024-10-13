Тайбэй, 13 октября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Отряд кораблей военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошёл в Тихий океан через пролив Баши близ территории острова Тайвань, сообщили в Минобороны Тайваня.

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«Китайские военно-морские суда во главе с авианосцем «Ляонин» прошли через воды около пролива Баши и продолжили движение в сторону западной части Тихого океана», — отмечено в посте.

Уточняется, что ВС Тайваня следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Тайвань был и остаётся частью Китая и никогда не будет «отдельным государством». Он подчеркнул, что Пекин обязательно будет принимать контрмеры, когда силы, поддерживающие Тайвань в стремлении отделиться, будут совершать провокации.

Пекин 12 июля ввёл санкции против ряда американских военно-промышленных компаний, продающих вооружение Тайваню. Также МИД КНР обвинил Вашингтон в серьёзном вмешательстве во внутренние дела Китая и нанесении ущерба его территориальной целостности.

Президент США Джо Байден 4 июня допустил отправку американских войск на Тайвань. По его словам, это может произойти при «применении силы» Китаем против острова.