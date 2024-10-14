Армия Китая отрабатывает блокаду и взятие под контроль Тайваня
Пекин, 14 октября, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала учения «Совместный острый меч — 2024Б» вокруг Китайского Тайбэя (Тайвань), в ходе которых будут отрабатываться совместный штурм, блокирование и взятие под контроль ключевых портов и районов острова. Об этом 14 октября сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си.
«Восточная зона боевого командования НОАК 14 октября направила свои сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, ракетные и другие войска для проведения учений «Совместный острый меч — 2024Б» в Тайваньском проливе, в районах к северу, югу и востоку от острова Тайвань», — приводится его заявление на сайте минобороны КНР.
Официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК уточнил, что целью проводимых китайскими военными манёвров является «устрашение сепаратистских сил», которые стремятся к «независимости» острова.
Как сообщало ИА Регнум, 13 октября отряд кораблей военно-морских сил НОАК прошёл в Тихий океан через пролив Баши около Китайского Тайбэя. В тайваньском минобороны заявили, что следили за ситуацией и отреагировали на неё соответствующим образом.
Глава МИД КНР Ван И 27 июля в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что Китайский Тайбэй был и остаётся частью Китая и никогда не станет «отдельным государством». По его словам, китайские власти обязательно будут принимать контрмеры на провокации сил, поддерживающих Тайвань в стремлении отделиться.
Власти КНР 12 июля ввели санкции против ряда американских военно-промышленных компаний за продажу вооружения Китайскому Тайбэю. МИД Китая обвинил Вашингтон в серьёзном вмешательстве во внутренние дела страны и нанесении ущерба её территориальной целостности.