Москва, 13 ноября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Российские силовики постоянно находятся на связи с коллегами из Киргизии, заявил 13 ноября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Жоомарт Ураимов/Sputnik/РИА Новости

Представитель Кремля прокомментировал задержание в Киргизии семерых человек, подозреваемых в подготовке массовых беспорядков. Он отметил, что у властей республики есть всё необходимое для обеспечения порядка и законности в стране.

«Конечно, мы постоянно на связи с нашими киргизскими друзьями. По линии силовиков идут постоянные контакты. Поэтому наши представители получают информацию», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября в Киргизии задержали семерых подозреваемых в подготовке массовых беспорядков и дестабилизации обстановки в республике. Как отметило МВД Киргизии, организованная группировка была создана с целью насильственного захвата власти в стране.

По версии силовиков, члены группировки призывали к актам насилия. Беспорядки должны были происходить во время проведения национальных спортивных игр. Один из задержанных — бывший заместитель генпрокурора Киргизии. Кроме того, трое членов группировки — иностранцы, причём двое из них участвовали в боевых действиях за пределами страны.