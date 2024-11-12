Бишкек, 12 ноября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. В Киргизии задержали группу лиц, готовивших массовые беспорядки и дестабилизацию обстановки с целью захвата власти. Об этом 12 ноября сообщило МВД республики в Telegram-канале.

РИА Новости/Табылды Кадырбеков

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД была получена информация о подготовке некой группировкой массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации. По полученным данным указанная организованная группировка была создана с целью организации массовых беспорядков, насильственного захвата власти», — говорится в заявлении.

Отмечается, что под предлогом проведения национальных спортивных игр фигуранты намеревались призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные призывы для дальнейшего насильственного захвата власти в день проведения выборов в местные органы власти 17 ноября.

В ведомстве сообщили, что всего было задержано семь человек. Среди них бывший заместитель генерального прокурора Киргизии, а также трое иностранных граждан, двое из которых участвовали в боевых действиях за пределами республики.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля спецслужбы Киргизии предотвратили попытку государственного переворота в стране, обезвредив группу лиц, планировавших захватить власть насильственными методами. В рамках расследования уголовного дела были задержаны пять человек.

Вместе с этим спецслужбы Киргизии обвинили директора строительной компании и активиста Имамидина Ташова в попытке госпереворота. В отношении него было возбуждено уголовное дело о насильственном захвате власти и злоупотреблении полномочиями.

6 июля стало известно, что у подозреваемых в подготовке госпереворота изъяли 70 единиц оружия и 255 тысяч патронов. Силовики нашли и другие предметы, которые свидетельствовали о готовящемся перевороте. Так, например, были изъяты 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, 38 бронежилетов, два дрона, рации, самодельные взрывчатые вещества, а также экстремистская литература.