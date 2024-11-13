Москва, 13 ноября, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Количество тел бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), хранящихся в приграничных российских моргах, превысило 8 тыс. Об этом 13 ноября сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что для их идентификации и передачи Украине потребуется не менее трёх лет. Тела хранятся в моргах Белгородской, Ростовской и Курской области.

Значительная часть погибших сначала доставляется в приграничные полевые лагеря. Личности некоторых бойцов удаётся установить по медальонам, но большинство остаются неопознанными. В рефрижераторах и направляют в ближайшие морги, однако там места уже не хватает, поэтому часть доставляют в Ростов-на-Дону. Там в специально возведённых ангарах уже хранятся от 5 до 8 тыс. тел. По оценкам канала, ещё столько же остаются на полях сражений в курском приграничье.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября на Украину вернули тела 563 погибших военных. Их перевезут в определённые государственные учреждения, после чего установят личности погибших. Уточняется, что 320 украинских военных погибли на донецком направлении, 89 — на артёмовском, 154 тела вернули «из моргов на территории России».

В августе Россия передала Украине тела 250 бойцов ВСУ. В украинском Координационном штабе по вопросам пленных уточнили, что это погибшие на различных направлениях от ЛНР до Херсонской области, а также в Мариуполе.

В конце октября замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк заявил об острой нехватке мест для хранения тел погибших бойцов ВСУ в моргах региона. Пот его словам, родственники погибших не получают выплат за их гибель, в то время как командование зачастую записывает убитых в число пропавших без вести, чтобы не платить их семьям.