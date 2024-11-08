Киев, 8 ноября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. На Украину вернули тела 563 погибших военных, сообщил 8 ноября украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

David Young/Global Look Press

«Вооружённые силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определённые государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших», — сказано в заявлении штаба.

Уточняется, что 320 украинских военных погибли на донецком направлении, 89 — на артёмовском, 154 тела вернули «из моргов на территории России». При этом в РФ вернули 37 павших участников спецоперации.

2 августа ИА Регнум передавало, что Россия передала Украине тела 250 бойцов ВСУ. В украинском Координационном штабе по вопросам пленных уточнили, что это погибшие на различных направлениях от ЛНР до Херсонской области, а также в Мариуполе.

Российская и украинская стороны регулярно обмениваются телами погибших. В мае Россия вернула Украине 212 тел и получила тела 45 бойцов, в июне — передала ещё 250 тел и получила 32 тела погибших.

2 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала Украину вернуться к конструктивному диалогу и ускорить обмены военнопленными. По её словам, более года Украина не даёт согласие на принятие военнослужащих 102-й, 126-й, 118-й бригад.