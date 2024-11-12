Вашингтон, 12 ноября, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Кандидатуру экс-губернатора штата Арканзас Майка Хакаби предложил на должность посла Соединённых Штатов в Израиле избранный президент США Дональд Трамп. Об этом политик сообщил 12 ноября в своей соцсети Truth Social, заявление распространено командой Трампа.

Global Look Press/Matt Bishop/Keystone Press Agency Майк Хакаби

«Я с удовольствием сообщаю, что глубокоуважаемый бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби был номинирован послом США в Израиле. Майк будет неустанно работать над тем, чтобы принести мир на Ближний Восток», — поясняется в распространённом заявлении избранного президента США.

Все кандидатуры, номинированные Трампом на различные посты, после его инаугурации рассмотрят законодатели. В США кандидатуры на должность послов утверждаются Сенатом. В настоящий момент послом США в Израиле является Джейкоб Лью.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп назначил конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца помощником по национальной безопасности. В команде Трампа отметили, что Уолтц является «признанным лидером» в сфере нацбезопасности, а также экспертом по противодействию угрозам, «исходящим от Китая, России и Ирана».