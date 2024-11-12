Сухум, 12 ноября, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Власти Абхазии подготовили законопроект об упразднении кабинета министров и должности премьер-министра и вице-премьеров. Соответствующий проект закона был рассмотрен 12 ноября парламентским комитетом по государственно-правовой политике.

Отмечается, что данные поправки планируется внести к конституции Абхазии.

«Проект конституционного закона о поправке к конституции Республики Абхазия предусматривает упразднение кабинета министров Республики Абхазия — коллегиального органа, формируемого президентом Республики Абхазия. Упразднение кабинета министра Республики Абхазия повлечет за собою и упразднение должностей премьер-министра Республики Абхазия и вице-премьеров Республики Абхазия», — говорится на сайте парламента.

Помимо упразднения кабмина, поправки предусматривают установления порядка назначения министров по согласованию с парламентом Абхазии. Согласно действующему законодательству, премьер-министра, вице-премьеров и министров назначает президент Абхазии.

Вместе с этим поправка к конституции закрепляет за президентом право на роспуск парламента и назначение выборов в парламент в случае, если законодательный орган трехкратно отклонит кандидатуры более одной трети министров.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в декабре 2022 года ратифицировал соглашение с Абхазией о программе развития республики. Документ регулирует оказание Москвой финансовой помощи Сухуму для поддержки отраслей экономики, развития системы кредитования и создания системы налогового администрирования. В декабре 2023 года Путин отмечал, что между Россией и Абхазией установились союзнические отношения. Москва и Сухум будут дальше наращивать плодотворное сотрудничество, заверил российский лидер.