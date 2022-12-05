Москва, 5 декабря, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Соглашение между Россией и Абхазией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития на 2022–2025 годы ратифицировал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован 5 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

Путин ратифицировал соглашение, которое было подписано 4 августа 2022 года в Москве.

Документ должен стать единым унифицированным межгосударственным соглашением, который регулирует вопросы оказания финансовой помощи на реализацию мероприятий госпрограммы.

В первую очередь это касается поддержки отраслей экономики Абхазии, развития системы кредитования и создания системы налогового администрирования.

Отмечается, что международные соглашения были заключены в развитие договора между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнёрстве, подписанного 24 ноября 2014 года в Сочи.